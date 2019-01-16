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OMT: تُدفع التحاويل النقدية المرسلة من الخارج إلى لبنان بالليرة اللبنانية حصراً

16
JANUARY
2019
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بناءً على التعميم الوسيط رقم ٥١٤ تاريخ ٢٠١٩/١/١٤ الصادر عن مصرف لبنان والتوضيح الذي أكدّ أن المؤسسات المعنية بهذا التعميم هي شركات تحويل الأموال النقدية بالوسائل الإلكترونية فقط لا غير:
1- ستباشر شركة OMT بتنفيذ الإجراءات اللازمة من أجل تطبيق القرار، بحيث تُدفع التحاويل النقدية المرسلة من الخارج إلى لبنان بالليرة اللبنانية حصراً.
2- سيتمّ تبعاً لذلك تحديث نظام برمجة ويسترن يونيون الخاص بالخدمة.
3- تؤكّد شركةOMT  لزبائنها الكرام أنّه لن يكون هناك أيّة كلفة إضافية على التحاويل جراء تطبيق هذا القرار.
4- التحاويل النقدية داخل لبنان عبر شركات تحويل الأموال النقدية بالوسائل الإلكترونية لا تخضع لهذا التعميم.
5- هذا التعميم لا يشمل أيّة تحويلات مالية عبر المصارف.
تلتزم OMT منذ 20 سنة بجميع قرارات وتعاميم مصرف لبنان وتخضع لرقابة لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، ويُضاف هذا التعميم إلى سلسلة من التعاميم والقرارات الصادرة عن مصرف لبنان في إطار تنظيم قطاع التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية وضمان الرقابة والامتثال. 
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