بالصور - فتاة تخترق جامعة في لبنان وتقرر إعطاء عطلة لطلاب الجامعة!

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قام هاكر بإختراق أنظمة جامعة LIU وقرر إصدار عطلة لأكثر من 10 آلاف طالب في كل لبنان عبر إرسال بريد إلكتروني لجميع الطلاب.



وقد تمكن الهاكر من السيطرة على صفحة الفيسبوك أيضاً بعدما نشر ذات الرسالة التي تتضمن قرار العطلة على الصفحة الرسمية للجامعة على فيسبوك.



وقد نشر ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر نصاً لفتاة تدعي أنها هي من قامت بعملية الإختراق ودعت الفتيات للإفتخار لأن فتاةً قامت بهذا العمل.

وقد قامت إدارة الجامعة في وقت لاحق بنفي ما ورد في البريد الذي وصل للطلاب ودعتهم لتجاهل البريد "الكاذب"