ابي رميا يطمئن الى جهوزية مراكز جرف الثلوج في قضاء جبيل خلال العاصفة

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بعد الاتصالات الحثيثة التي أجراها عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا مع مدير عام الطرقات والمباني في وزارة الأشغال العامة والنقل السيد طانيوس بولس، تم تجهيز مركز جرف الثلوج في اهمج بآلة لرش الملح تفاديا للانزلاق خلال الجليد، كما تم تصليح ثلاث آليات لجرف الثلوج أهمهم الآلية مع "توربين" التي تقاوم كثافة الثلوج وسماكتها.

ويؤكد النائب ابي رميا ان هذه الخطوات ستساعد في تأمين طرقات سالكة وآمنة خلال العواصف في المناطق التالية العاقورة – مجدل العاقورة – سرعيتا – الغابات – لاسا – قهمز – افقا وعين الغويبة، بالإضافة الى قرطبا – المغيري ويانوح.

كما يحيي النائب ابي رميا جهود المسؤولين وطاقم العمل البشري في مراكز جرف الثلوج في اهمج، قرطبا وأفقا الذين يعملون دائماً لتأمين سلامة الطرقات.