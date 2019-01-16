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العاصفة "ميريام" وصلت إلى لبنان... إليكم تفاصيلها!

16
JANUARY
2019
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع درجات حرارة متدنية، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع ثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق، على ان يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء الى قليل الغيوم. ونحذر من تشكل الجليد على الطرقات التي تعلو عن 700 متر خلال الليل مما يؤدي الى حدوث انزلاقات. وجاء في النشرة الاتي:

 

-الحالة العامة: يتأثر لبنان اعتبارا من اليوم بالعاصفة (MIRIAM) وتستمر حتى صباح يوم الخميس حيث تنحسر تدريجيا.
ملاحظة: إن مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني هي المرجع الرسمي الوحيد المخول اصدار النشرات الجوية المختصة بتقدير أحوال الطقس في لبنان وتسمية العواصف، ولا صحة للشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك الرسائل الصوتية المنسوبة إلى الارصاد الجوية.


-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع رياح شديدة تصل لحدود ال 100 كلم/س خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى 6 أمتار، لذا نحذر من خطر تساقط اللوحات الاعلانية واقتلاع الأشجار، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من الظهر مع حدوث عواصف رعدية، كما تتشكل السيول مع امكانية حدوث انجرافات بالتربة، تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 1200 متر وما فوق، ويتدنى تساقطها مع الانخفاض الملموس اعتبارا من بعد الظهر لتلامس ال 600 متر اعتبارا من منتصف ليل الاربعاء /الخميس.


الخميس: غائم جزئيا مع درجات حرارة متدنية، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع ثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول مساء الى قليل الغيوم. نحذر من تشكل الجليد على الطرقات التي تعلو عن 700 متر خلال الليل مما يؤدي الى حدوث انزلاقات.


الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال الفترة الصباحية والليل من 800 متر وما فوق.
-الحرارة على الساحل من 9 الى 15 درجة، فوق الجبال من درجة الى 7 درجات، في الارز من -6 الى صفر، في الداخل من صفر الى 6 درجات.

-كمية المتساقطات:
المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم طرابلس 0,0 ملم 347,0 ملم 762,9 ملم 430,0 ملم
بيروت 0,0 ملم 226,7 ملم 565,6 ملم 413,0 ملم
زحلة 0,0 ملم 190,5 ملم 526,1 ملم 276,0 ملم
صور 0,0 ملم / ملم 480,6 ملم / ملم
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 50 و80 كلم/س، تشتد أحيانا لتتجاوز ال 100 كلم/س خاصة شمال البلاد.
-الانقشاع: سيء احيانا بسبب الضباب وغزارة الأمطار.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90 %
-حال البحر:عاصف الى عاصف جدا حرارة سطح الماء: 18 درجة.
-الضغط الجوي: 754 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 06,42 ساعة غروب الشمس: 16,54

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