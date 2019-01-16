بري: الشعب الليبي شعب عربي انتصر على طاغيته واسقطه ولا مشكلة معه

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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أن الشعب الليبي شعب عربي انتصر على طاغيته واسقطه ولا مشكلة معه على الأطلاق، وذكر أن حركة «أمل» كانت أول من ساندت الثورة الليبية ودعمتها سياسياً وإعلامياً ضد حكم القذافي البائد مشيراً إلى أن المشكلة تكمن بأداء القيادة السياسية الليبية ومدى تعاونها في كشف كل ما يتعلق بقضية الإمام الصدر ورفيقيه باعتبارها قضية وطنية لبنانية كبيرة لا يمكن التهاون بها تحت أي شعار من الشعارات، وأوضح الرئيس بري أن ما جرى من حركة إعتراض شعبي في بيروت كانت عفوية وعبرت عن مدى الإستياء من السلوك الليبي تجاه قضية الصدر».