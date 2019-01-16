عناوين الصحف ليوم الأربعاء 16 كانون الثاني 2019

البناء: تصويت صاعق في مجلس العموم البريطاني ضد «بريكست»... وبريطانيا بين أزمة حكومة وحكم
أردوغان يحلم بالمنطقة العازلة... ودمشق: الأولوية لانسحاب القوات الأجنبية
مساعٍ لاحتواء تجاذبات القمة... لاستئناف الحراك الحكومي مطلع الأسبوع
الأخبار: أردوغان يهجّر الأتراك
برقية سرية من واشنطن إلى بيروت: ممنوع المُشاركة في إعمار سوريا!
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