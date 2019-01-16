عناوين الصحف ليوم الأربعاء 16 كانون الثاني 2019

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البناء: تصويت صاعق في مجلس العموم البريطاني ضد «بريكست»... وبريطانيا بين أزمة حكومة وحكم

أردوغان يحلم بالمنطقة العازلة... ودمشق: الأولوية لانسحاب القوات الأجنبية

مساعٍ لاحتواء تجاذبات القمة... لاستئناف الحراك الحكومي مطلع الأسبوع



الأخبار: أردوغان يهجّر الأتراك

برقية سرية من واشنطن إلى بيروت: ممنوع المُشاركة في إعمار سوريا!



المستقبل: «مذكرة» من الحريري إلى روحاني: للإفراج عن نزار زكا

لبنان يحتضن العرب.. ورفض نيابي لضرب «هيبة الدولة»



اللواء: إشتباك أميركي - إيراني في لبنان... وبكركي تدعم توجُّهات بعبدا

تكتُّل باسيل يلوِّح إلى إدارة الدولة بلا حكومة.. والمستقبل تنتقد الإساءة إلى «هيبة الدولة»





النهار: بعد القمّة: تفعيل حكومة تصريف الأعمال

الجمهورية: مواجهة أميركية - ايرانية في لبنان

the daily star: Future bloc hails economic summit



l'orient le jour: « Si le chah et moi devons mourir, ce sera en Iran »