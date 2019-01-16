living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 16 كانون الثاني 2019

16
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس


كواليس

توقعت مصادر أوروبية استمرار المأزق البريطاني طويلاً وتأثيره على مستقبل العلاقة البريطانية الأوروبية وانعكاسه على الاقتصاد في بريطانيا وأوروبا، وبالتالي في العالم، وأبدت المصادر خشيتها من أن يكون الفشل البريطاني في إقرار الانسحاب المنسّق من الاتحاد الأوروبي بداية لمسارات انعزالية للشعوب في الغرب تتحوّل إلى نزعات عنصرية وتهدّد وحدة الدول التي عرفها العالم بشكلها الراهن منذ مئات السنين وهي تجمع لعرقيات واتنيات بدأت وحدتها بالتفكك…

 

 


المستقبل: يقال
إنّ متابعين للاتصالات الجارية بعيداً من الأضواء بين المعنيين بالملف الحكومي يترقبون أن تثمر هذه الاتصالات نتائج إيجابية ملموسة بعد انتهاء أعمال القمة العربية الاقتصادية في بيروت.

 

 

 

اللواء: أسرار


همس
تهتم أوساط دبلوماسية بمعرفة الجهة التي أقنعت مرجعية روحية بتنظيم لقاء من لون طائفي واحد؟

 

غمز
نقل عن قيادي في تيّار موالٍ أن لا مشكلة كبيرة من تأخير وجود حكومة، ما دامت القرارات المصيرية تتخذ وتطبّق؟

 

لغز
تفاعلت، في بعض الأوساط قضية التوظيف العشوائي، بانتظار قرار يعالج هذا الموقف الشاذ!

 

 

 


النهار: أسرار الآلهة

ردود

قضت تعليمات بعدم رد أي من نواب "اللقاء الديموقراطي" أو الحزب التقدمي الاشتراكي على المواقف التي يطلقها البعض، والتي تحمل أبعاداً إقليمية ورسائل واضحة، لتفويت الفرصة على فتنة مطلوبة في الجبل....

 

الجواب عندي

غرد النائب السابق حسن يعقوب ونجل الشيخ محمد يعقوب المغيب مع الامام موسى الصدر بالآتي: كل ما يجري في موضوع القمة وليبيا والقذافي جوابه عندي بالتفصيل......

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout