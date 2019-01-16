أسرار الصحف ليوم الأربعاء 16 كانون الثاني 2019

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

توقعت مصادر أوروبية استمرار المأزق البريطاني طويلاً وتأثيره على مستقبل العلاقة البريطانية الأوروبية وانعكاسه على الاقتصاد في بريطانيا وأوروبا، وبالتالي في العالم، وأبدت المصادر خشيتها من أن يكون الفشل البريطاني في إقرار الانسحاب المنسّق من الاتحاد الأوروبي بداية لمسارات انعزالية للشعوب في الغرب تتحوّل إلى نزعات عنصرية وتهدّد وحدة الدول التي عرفها العالم بشكلها الراهن منذ مئات السنين وهي تجمع لعرقيات واتنيات بدأت وحدتها بالتفكك…



المستقبل: يقال

إنّ متابعين للاتصالات الجارية بعيداً من الأضواء بين المعنيين بالملف الحكومي يترقبون أن تثمر هذه الاتصالات نتائج إيجابية ملموسة بعد انتهاء أعمال القمة العربية الاقتصادية في بيروت.

اللواء: أسرار



همس

تهتم أوساط دبلوماسية بمعرفة الجهة التي أقنعت مرجعية روحية بتنظيم لقاء من لون طائفي واحد؟

غمز

نقل عن قيادي في تيّار موالٍ أن لا مشكلة كبيرة من تأخير وجود حكومة، ما دامت القرارات المصيرية تتخذ وتطبّق؟

لغز

تفاعلت، في بعض الأوساط قضية التوظيف العشوائي، بانتظار قرار يعالج هذا الموقف الشاذ!



النهار: أسرار الآلهة

ردود

قضت تعليمات بعدم رد أي من نواب "اللقاء الديموقراطي" أو الحزب التقدمي الاشتراكي على المواقف التي يطلقها البعض، والتي تحمل أبعاداً إقليمية ورسائل واضحة، لتفويت الفرصة على فتنة مطلوبة في الجبل....

الجواب عندي

غرد النائب السابق حسن يعقوب ونجل الشيخ محمد يعقوب المغيب مع الامام موسى الصدر بالآتي: كل ما يجري في موضوع القمة وليبيا والقذافي جوابه عندي بالتفصيل......