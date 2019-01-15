living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مهلاً... رأفةً بعقولنا (شربل فرنسيس)

15
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شربل فرنسيس-


 طبيعيّ جدًّا في ظلّ وجود رئيس بحضور وشخصيّة وقدرة فخامة العماد الجنرال ميشال عون، أن يلقي البعض مشاكل البلاد على عاتقه، وفي عهدته كي يخلّصهم منها، وخاصّة أنّ هذا البعض قد فشل فشلاً ذريعًا في بناء وطن، بل وأسهم في تفتيت المؤسّسات الرسمية، وقضى، منذ عشرات السنين على؛ مقوّمات الدولة الفعليّة ...
فمهلا علينا قليلاً... ذاكرتنا الوطنية لن تنسى...
مهلاً...إن طوى العهد صفحة الخلافات لا يعني أنّكم أبرياء أو لستم أنتم من أوصلنا إلى هذه الحالة المُزريّة، لنراكم اليوم تتنطّحون في الكلام، وتُحاولون الغمز والهمس من باب العهد...
مهلاً...لا زلنا نذكر كيف استبحتم القوانين، وضربتم العدالة عرض الحائط!!
مهلاً....لا زالت رائحة الفساد والصفقات تفوح من وجوهكم النَتِنة كلما أطليّتم علينا مدّعين محاربتكم للفساد!!
مهلاً... لازالتم تتربّعون على مقاعد ثبّتكم عليها سفراء وصاية الأمس القريب!!
مهلاً... فشلتم سابقًا، ولا زلتم تحاولون عرقلة بناء الدولة التي يرنو إليها اللبنانيّون!!
مهلاً... لازلتم من بقايا الوصاية التي فرشتم لها السّجاد الأحمر، فلا تتكنّوا بكنية السيادة!
مهلاً... فعقولنا لازالت بخير إن أنتم فقدتم الذاكرة...
ومهلاً... عليكم أن تشكروا فخامة العماد لأنّه يحاول أن ينظّف ما تركتم من أوساخكم ونتانكم في الدولة.
اختشوا واستتروا لأنّكم ابتليم بالمعاصي الوطنيّة، وتحاولون أن تتستّروا بعيوبكم التي مهما حاول العهد أن يسترها أو يخفّف منها، أو يلطّفها إكرامًا لما يُسمّى وفاقٌ وطنيّ، تبقى وصمة عارٍ على جبينكم لا يمحوها تصريحٌ من هنا، أو تويتر من هناك!!!
مهلاً... ما نسينا، ولن ننسى...
ومهلاً... رأفةً بعقولنا. ودعوا فخامة العماد عون يبني وطنًا لأبنائنا، فهو أملنا الأخير... وإلاّ على الدنيا، وعلى لبنان، وعلينا السلام!!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout