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قوى الامن حذّرت من العاصفة: على المواطنين التقيّد بهذه الارشادات

15
JANUARY
2019
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بناء على نشرة الطقس الصادرة عن "مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني"، فإنه من المتوقع ان يشهد لبنان مساء اليوم عاصفة "ميريام" التي ستستمر حتى صباح يوم الخميس، وستؤدي إلى اشتداد الرياح التي قد تتخطى سرعتها 100 كلم/ساعة وتساقط الثلوج التي قد تلامس /600/م.

وبناء عليه وحفاظا على سلامة المواطنين الكرام، فإن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب التقيد بالإرشادات التالية:
- عدم الاقتراب من الشاطئ والكورنيش البحري أو ركن السيارات بمحاذاته، بسبب اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج.
- عدم ركن السيارات بالقرب من اللوحات الإعلانية والأشجار المنتشرة على الطرقات، وتجنب الاقتراب منها.
- التأكد من تثبيت أجهزة الإرسال والاستقبال وغيرها، بشكل محكم، على أسطح المباني والشرفات.

كما تطلب من القاصدين المناطق الجبلية تجهيز السيارات بالسلاسل المعدنية، القيادة بحذر والتأكد من حالة هذه الطرقات قبل سلوكها، ومن الحالة الميكانيكية للسيارة (صلاحية الإطارات، ماسحات الزجاج، البطارية، الإنارة...).

علما أن قطعات قوى الأمن الداخلي العملانية هي على أهبة الاستعداد لمساعدة المواطنين، وفي حال تعرضهم الى أي طارئ الرجاء الاتصال على الرقم 112".

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