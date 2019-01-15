هيل في الليل غير هيل في النهار ..

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لم يتأكد فعلا اذا كانت زيارة دايفيد هيل الى لبنان هدفت الى تأكيد وقوف واشنطن الى جانب اصدقائها ام مطالبة واشنطن هؤلاء بعدم التخلي عنها وتركها وحيدة في مواجهة حزب الله ؟



في الشكل ارادت واشنطن ايصال رسائل بأنها تريد لبنان جزءا من استراتيجيتها وتفعيل المواجهة مع ايران وحزب الله لكن المفارقة ان واشنطن التي انسحبت وتنسحب - من افغانستان والعراق وسوريا وتغسل يديها من اليمن وفي السعودية وتركيا تقول - وعلى لسان هيل - لبعض من التقاهم في بيروت ان واشنطن لن تقبل بأقل من طرد الوجود العسكري الايراني في سوريا في وقت تسيطر طهران وتؤثر في 5 عواصم عربية وتندفع الرياض ومعها الحديقة الخلفية الخليجية باتجاه دمشق لحجز مقاعدها في ما تبقى من الصفوف الخلفية بعدما تصدرت المقاعد الامامية ولسنوات في الحرب السورية . بعد فشل التحالف العربي ضد اليمن بمباركة العراب الاميركي وتراجع التحالف الدولي والغربي ضد داعش بقيادة العم سام وبعد انفخات دف الربيع العربي وتفرق ابطال فيلم : عصافير الحب المستحيل من اخراج اسرائيل . تفتقت قريحة الرايخ الرابع عن فكرة انشاء تحالف دولي ضد طهران وهو الهدف الاساسي للقمة الدولية التي ترعاها وتنظمها واشنطن الشهر المقبل في وارسو , المقر السابق لحلف وارسو الذراع العسكرية للمنظومة الشيوعية في وجه الناتو الذراع العسكرية للمنظومة الرأسمالية .



جاء هيل الى بيروت في وقت تنسحب واشنطن من سوريا والمنطقة وترمي بمناشير سياسية على غرار المناشير الورقية والدعوات بمكبرات الصوت التي رماها واطلقها الاسرائيليون لدى انسحابهم من بيروت طالبين من الناس عدم اطلاق النار عليهم ...



ما لم يقله هيل امام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ووزسر الخارجية قاله امام الرئيس المكلف في بيت الوسط وهو ان واشنطن لن تتخلى عن حلفائها في لبنان . هؤلاء الذين اسٌقط في يدهم وباتوا بلا حول ولا طول وحتى بلا قول . فاعتصم جنبلاط بحبل الصمت وغادر جعجع الى الخارج وغيب عن لقاءات اصدقائه الاميركيين سواء كان ذلك عن قصد او عن غير قصد . كان لافتا ان البيان المكتوب الوحيد الصادر عن دايفيد هيل اذيع من بيت الوسط بعد لقائه الحريري وليس بعد لقائه رئيس الجمهورية او وزير الخارجية كما تقتضي الاعراف واللياقات والاصول البروتوكولية . بيان حاول فيه التخفيف من تداعيات ومخاوف وانعكاسات انسحاب واشنطن من سوريا بالتركيز على استعادة مقولة رفض حكومة حزب الله في دلالة واضحة لا تخطئها عين اعشى على فيتوات العرقلة وادوات الرفض في عملية تأليف الحكومة . لقاءات استيضاحية في النهار ولقاءات توضيحية في الليل . هيل في الليل غير هيل في النهار .



وبعد هيل يعود اللبنانيون الى الانشغال في القمة التنموية العربية . غابت سوريا ارضاء لفريق وغابت ليبيا ارضاء لفريق ولا احد يهمه ارضاء لبنان الا حفنة من الشجعان ونخبة من الفرسان واجهوا كما واجه ليونايدس ومقاتليه الثلاثمئة جحافل سايروس منذ اكثر من الفي عام وانتصر عليهم . مزايدات سخيفة وسيناريوهات خفيفة وحبكة ضعيفة ومخرج فقد لمسته بانتظار اسدال الستارة ...