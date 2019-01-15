العدو الاسرائيلي استأنف تركيب سياج حديدي مقابل عديسة

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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان قوات العدو الإسرائيلي استأنفت اليوم أعمال تركيب سياج حديدي فوق الجدار الأسمنتي مقابل طريق عام عديسة على الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة.

وقامت أيضا بتركيب البلوكات الاسمنتية ضمن المنطقة المحتفظ عليها لبنانيا عند محلة المحافر خراج البلدة المذكورة.وسجل استنفار للجيش اللبناني وقوات اليونييفل من الجهة اللبنانية.

اما مقابل وادي هونيين المشرف على بلدة مركبا قضاء مرجعيون ، فقد قامت ثلاث اليات لجيش العدو الإسرائيلي نوع "بوكلن" باعمال الحفر وتوسيع للطريق العسكرية وشق طريق إلى داخل حرش من الصنوبر بحماية جيبات عسكرية وملالات.