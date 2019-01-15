بالصورة: وفاة أحد مرشحي الإنتخابات الأخيرة بشكلً مفاجئ!

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توفي اليوم الثلاثاء القاضي خالد حمود الذي كان قد دخل مستشفى كليمنصو في بيروت منذ 3 أيام جراء إصابته بعارض صحي، وما لبث أن فارق الحياة.

وقد شغل القاضي حمود مناصب عدة في حقل القضاء بينها المدعي العام العسكري والمحامي العام المالي، وهو عضو في المجلس الشرعي الإسلامي السابق، وأحد مؤسسي رابطة الأسر الإسلاميّة في بيروت، ورئيس جمعية ندوة بيروت، وقد ترشح للانتخابات النيابية الأخيرة في دائرة بيروت الثانية وترأس لائحة نيابية في هذه الدائرة .

وقد نعى آل حمود فقيدهم على النحو الآتي:

بمزيد من الأسى والرضا بقضاء الله وقدره

ال حمود في كل لبنان ينعون اليكم فقيد الكلمة الحرة والجريئة

القاضي خالد حمود

الذي وافته المنية صباح هذا اليوم بشكلً مفاجئ إثر وعكة صحية بسيطة اصابته منذ ايام .

وستقام مراسم الدفن غدا عقب صلاة الظهر في مسجد البسطة والدفن في جبانة الباشورة -

وتقبل التعازي اول يوم في منزل الفقيد في بيروت - والثاني والثالث في قاعة البرغوت (الخاشقجي) من الساعة ٣ حتى ٧.

الراضون بقضاء الله وقدره /

ال حمود في كل لبنان وبلاد الإغتراب.