الفرزلي بعد لقائه برّي: هناك من يعمل على زرع الفتنة بين المكونات

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة، نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، وعرض معه الاوضاع الراهنة.

وقال الفرزلي بعد اللقاء: "من الواضح والجلي جدا أنّ هناك من يعمل على زرع الفتنة بين المكونات، واكبر دليل على ذلك ما جرى بالامس من رمي على وسائل التواصل الاجتماعي لتسجيلات مصورة حول أحاديث جرت في الماضي منذ سنة كانت موضوع نقاش وخلاف سابق وطويت صفحتها"، مضيفاً:"أؤكد في الوقت عينه ان ما قيل عن حديث حول 6 شباط، وقد بني عليه الكثير الكثير وتفسيرات كثيرة، لم يكن في موضعه الطبيعي، ونقلت على غير محمله، ولم يكن باستهدافاته كما فسر في الاعلام".

وكان بري استقبل سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن وعرض معها التطورات الراهنة.

كذلك استقبل النائب ايهاب حمادة الذي قدم له مجموعة كتبه ودواوينه الشعرية، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع العامة.