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وقّعت الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة ممثّلة برئيستها السيّدة كلودين عون روكز، ثلاث مذكّرات تفاهم مع"مؤسسة مخزومي" ممثلة برئيستها السيدة مي مخزومي، و"جمعية إنجاز لبنان" ممثلة بمديرتها التنفيذية السيدة سمر ضاني و "الرابطة اللبنانية لسيدات العمل" LLWB ممثلة برئيستها السيدة أسمهان الزين،. جرى التوقيع في مقر الهيئة في الحازمية، بحضور عدد من أعضاء الجمعيات الثلاثة وأعضاء الهيئة.



ترمي هذه المذكرات إلى تعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنساء والفتيات في لبنان وإلى رفع مستوى تمكينهن وقدراتهن سعياً الى زيادة مشاركتهن في الأنشطة الاقتصادية تحقيقاً لمبادىء المساواة الكاملة بين الجنسين، وتمكينهن لإعدادهن لتبؤ المناصب القيادية وفي مجالس الإدارة.



كما ترمي هذه المذكرات إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام وخاصة مكافحة الفقر لدى النساء والقضاء عليه، وتنمية مهاراتهن الشخصية والإدارية والمالية وتعريفهن على مبادئ ريادة الأعمال ومساعدتهن على إنشاء المشاريع الصغيرة.

ومن الأهداف المرجوة من هذه المذكرات، العمل على مكافحة جميع أشكال العنف التي قد تتعرض له الفتيات والنساء والقضاء على الصور النمطية السلبية للمرأة في الوسائل الإعلامية والإعلانية والتواصلية، وتعزيز مساهمة المرأة في حماية البيئة، وذلك من خلال نشاطات وتدريبات وورش عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وكلّ من الأفرقاء الثلاثة.

نبذة عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

ان "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" هي مؤسسة رسمية تأسّست عام 1998 بموجب قانون رقم 720 لدى رئاسة مجلس الوزراء بهدف تعزيز حقوق المرأة في المجتمع اللبناني وتطوير إدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج الوزارات والمؤسسات العامة. حدد القانون "للهيئة" مهامًا استشارية، تنسيقية، وتنفيذية.



تقوم "الهيئة الوطنية" بدور استشاري لدى الحكومة ولدى سائر الادارات والمؤسسات العامة في كل ما يتعلّق بأوضاع المرأة وبقضايا النوع الاجتماعي. وتركّز بصورة خاصة على كافة المواضيع المرتبطة برسم السياسات العامة واتخاذ القرارات وتطوير الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.



تضطلع "الهيئة الوطنية" بمهام تنسيقية بين المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا النوع الاجتماعي.

كما تعمل من خلال مهامها التنفيذية على تطوير الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية الى تعزيز أوضاع المرأة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الادارات العامة ومؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذ المشاريع الخاصة، والقيام بدراسات وابحاث وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات ونشاطات على الصعيدين المحلي والدولي.

نبذة عن مؤسسة مخزومي

تأسست مؤسسة مخزومي في عام 1997 وهي تعمل ضمن إطار رؤيتها المتمثلة بتمكين الأفراد والمجتمع المحلي في لبنان لتحقيق الإستقلالية والاكتفاء الذاتي من أجل مجتمع أفضل. ويتم ذلك من خلال تعبئة الموارد، وبناء الشراكات، وبناء قدرات المجتمع المحلي في لبنان وتطويره من خلال تعزيز طلب العلم، وتمكين النساء والفتيات والشباب، والرعاية الصحية ومنح القروض الصغيرة وتأسيس الأعمال، والتنمية المستدامة، وتوفير متطلبات العيش الأساسية لكل شخص في لبنان.

تؤمن مؤسسة مخزومي بأن عملها لا يتحقق ويكتمل إلاّ من خلال إلتزامها بقيم خمس تتلخص باحترام حقوق الإنسان، التمكين، القيادة، خدمة ما بعد النفس (الايثار والعمل الخيري)، المساءلة والشفافية.

نبذة عن جمعية انجاز لبنان

جمعية إنجاز لبنان هي منظمة تابعة للمنظمة العالمية "Junior Achievement Worldwide" وهي تعنى بتدريب الطلاب والطالبات وتمكينهم/هن على ثلاثة محاور: جهوزية للعمل، ريادة الأعمال والثقافة المالية من خلال برامج تدريبية عملية.

تبني جمعية إنجاز لبنان شراكاتها مع مجتمع الأعمال من خلال نظام تعليمي يهدف إلى تزويد الشباب والشبات بالمهارات والتمكين الفكري الذي يحتاجونه/يحتجنه ضمن إطار تهيئتهم/هن ليصبحوا/حن أصحاب وصاحبات مشاريع ورواد ورائدات أعمال يساهمون/همن في تحفيز المجتمعات المحيطة بهم/بهن.

وفي هذا الإطار فإن جمعية إنجاز لبنان تعمل مع شركائها المحليين والدوليين على ربط كافة برامجها مع المدارس الرسمية والخاصة إضافة إلى الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة.

نبذة عن الرابطة اللبنانية لسيدات العمل LLWB

الرابطة اللبنانية لسيدات العمل Lebanese League for Women in Business ، تأسست عام2006، هي جمعية اجتماعية-اقتصادية، غير سياسية وغير دينية تهدف إلى تمكين المرأة في مجالي الأعمال والريادة عبر تزويدهن بالتالي:

1- تبادل تجارب العمل والخبرات

2- تطوير الكفاءات والمهارات

3- تأسيس شبكات تواصل بين الأعضاء ومع الجمعيات المختلفة في لبنان.

4- مساعدة الشركات المبتدئة والريادية على الوصول إلى التمويل اللازم.

5- التوجيه والإرشاد.

6- تحفيذ التلميذات من مختلف المدارس الخاصة والرسمية على دراسة العلوم والتكنولوجيا، والفن، والرياضيات والهندسة عبر أنشطة مختلفة تغطي كافة المناطق اللبنانية.



مهمة الرابطة اللبنانية لسيدات العمل هي بناء الشراكات والتعاون مع مختلف الجهات والجمعيات الفاعلة ذات الأهداف المماثلة لتمكين المرأة اقتصاديا ومعالجة التحديات التي تحول دون وصولها إلى مراكز القيادة.

تعمل الجمعية تحت أربع ركائز وهي: الحوكمة الرشيدة، تطوير الأعمال والأفراد، التنمية الاجتماعية والمناصرة.