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الطقس عاصف والثلوج على 500 متر والرياح تفوق ال 100 كلم/س

15
JANUARY
2019
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما فجرا مع رياح شديدة يرتفع معها موج البحر (بين 6 و7 أمتار)، تتساقط أمطار تكون غزيرة اعتبارا من الظهر مع زخات من البرد، مصحوبة بعواصف رعدية تؤدي الى تشكل السيول وانجرافات في التربة، تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1300 متر ويتدنى مستوى تساقطها مع الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة خلال المساء لتلامس ال500 متر خاصة في الداخل. وجاء في النشرة الاتي:
 
-الحالة العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، يشتد تدريجيا اعتبارا من اليوم الثلاثاء ويتحول مساء لعاصفة (MIRIAM) تستمر حتى صباح يوم الخميس.
 
ملاحظة:إن مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني هي المرجع الرسمي الوحيد المخول اصدار النشرات الجوية المختصة بتقدير أحوال الطقس في لبنان وتسمية العواصف، و لا صحة للشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك الرسائل الصوتية المنسوبة إلى الارصاد الجوية.
 
-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا يتحول الى غائم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح بسرعة 65 كلم/س تؤدي لظهور طبقات من الغبار خاصة في المناطق الجنوبية خلال النهار، لتبلغ الرياح ذروتها ليل الثلاثاء/الأربعاء مع سرعة تفوق ال 1000 كلم/س. نحذر من خطر تساقط اللوحات الاعلانية واقتلاع الأشجار كما يرتفع موج البحر بين (5 و6 أمتار).
 
الأربعاء: غائم فجرا مع رياح شديدة يرتفع معها موج البحر (بين 6 و7 أمتار)، تتساقط أمطار تكون غزيرة اعتبارا من الظهر مع زخات من البرد مصحوبة بعواصف رعدية تؤدي لتشكل السيول وانجرافات في التربة، تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1300 متر ويتدنى مستوى تساقطها مع الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة خلال المساء لتلامس ال500 متر خاصة في الداخل. 
 
الخميس: غائم جزئيا مع درجات حرارة متدنية تؤدي إلى تشكل الجليد على الطرقات التي تعلو عن 700 متر مما يستدعي التحذير من خطر الإنزلاق، كما تتساقط الأمطار والثلوج بشكل خفيف ومتقطع على ارتفاع 600 متر وما فوق وتنحسر تدريجيا خلال النهار.
 
-الحرارة على الساحل من 8 الى 15 درجة، فوق الجبال من 1 الى 7 درجات، في الارز من صفر الى 4 درجات، في الداخل من درجتين الى 5 درجات.
 
-كمية المتساقطات:
المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم
طرابلس 1,6 ملم 333,4 ملم 762,9 ملم 424,0 ملم
بيروت 7,0 ملم 225,9 ملم 565,6 ملم 407,0 ملم 
زحلة 11,8 ملم 189,7 ملم 526,1 ملم 272,0 ملم 
صور 22,0 ملم 226,6 ملم 480,6 ملم / ملم 
 
-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 40 و70 كلم/س، تشتد ليلا لتتجاوز ال100 كلم/س.
-الانقشاع: متوسط ، يسوء احيانا بسبب الضباب وغزارة المتساقطات.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و85 %
-حال البحر: عاصف الى عاصف جدا حرارة سطح الماء:18 درجة.
-الضغط الجوي:761 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 06:43 ساعة غروب الشمس: 16,51 
 
 
 
 
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