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وديع كنعان: القطاع السياحي يواجه أزمة مالية أنتجت إقفال عشرات الفنادق

15
JANUARY
2019
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اكد وديع كنعان رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والامين العام لنقابة اصحاب الفنادق، ان القطاع السياحي يواجه أزمة مالية أنتجت إقفال عشرات الفنادق خلال السنوات العشرة الأخيرة وغيرها الكثير مهددة بالإقفال نتيجة تراكم المستحقات المصرفية.


ولفت كنعان في تصريح له الى ان الأسباب تعود بمجملها الى التقلبات السياسية الإقليمية من جهة وغياب سياسة سياحية تضمن إنتاجية القطاع واستمرارية المؤسسات من جهة اخرى.


ونوه كنعان الى ان "السنوات المقبلة ستشكل مرحلة دقيقة على صعيد الاستثمار السياحي، علماً ان العديد من الفنادق الجديدة التي ابصرت النور في الفترة الأخيرة هي بأغلبها بيوت ضيافة وبعض المؤسسات المتوسطة والصغيرة لا تحقق بنى تحتية سياحية قادرة على استيعاب أسواق سياحية كبيرة".


واكد كنعان ان "هدفنا اليوم تحقيق مشروع السياسة السياحية لتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي لإعادة فتح أبواب الفنادق التي أرغمت على الاستسلام للاستحقاقات المالية، والمحافظة على العدد الحالي للغرف، مع خلق حوافز جديدة للاستثمار في مؤسسات سياحية كبيرة، وصولا إلى استقطاب أسواق جديدة قادرة على النهوض بالاقتصاد اللبناني".

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