هيئة قضاء بعبدا- اجتماع الهيئات بحضور النائب الآن عون

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بعد الورشة التنظيمية التي أقامتها مركزية التيار الوطني الحر، عقدت هيئة قضاء بعبدا اجتماع عام للهيئات المحلية في مكتب القضاء بحضور النائب الان عون ومنسق هيئة القضاء السيد بشارة أبي جرجس و منسق قطاع جبل لبنان الجنوبي وبيروت الثانية السيد ربيع طراف وأعضاء هيئة قضاء بعبدا الحالية والسابقة ومنسقي وأعضاء الهيئات المحلية في القضاء.

تم خلال الإجتماع الإعلان عن فتح باب الترشيح لمركز منسقي الهيئات المحلية و تم شرح آلية التعيينات من قبل المنسق بشارة أبي جرجس و السيد ربيع طراف، كما تمت عملية التسلم والتسليم بين الهيئتين القديمة والحالية. واختتم اللقاء بكلمة للنائب عون بملخص عن العمل الحزبي وأبرز التحديات في المرحلة المقبلة والأوضاع السياسية الراهنة في لبنان.