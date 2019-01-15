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عقد تجمّع "موارنة من اجل لبنان" اجتماعه الدوري برئاسة المحامي بول يوسف كنعان، حيث اثنى في بيان عقب الاجتماع على مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي تمثّلت بعقد الاجتماع ذي الطابع المالي في بعبدا ، والذي شكّل لناحية المشاركين فيه وبنتائجه تعبيراً عن الموقف الرسمي في مقاربة الملفات المالية وكيفية التعاطي معها، بما يطمئن الداخل والخارج لجهة ايفاء لبنان بالتزاماته.

واذ شكر التجمّع الله على تعافي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من الوعكة الصحية التي المّت به، تطرّق التجمّع الى اللقاء الماروني الذي دعت اليه البطريركية المارونية غداً

الاربعاء في الصرح البطريركي، مشيراً في هذا السياق الى ان بكركي تستمر بدورها التاريخي الجامع في كل المحطات، والوطني الهادف الى التنسيق في ما بين الرعية، والاستماع الى هواجسها وآرائها، والمبادرة الى تكوين رؤية وطنية في مقاربة الملفات المطروحة، ووضع كل معني امام مسؤولياته.

وجدد التجمّع المطالبة بحكومة اولويات تعمل على معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، معتبراً أن لا وقت لاضاعة الوقت واللبنانيون يننظرون استكمال المبادرات على هذا الصعيد لانهاء الملف.

وسيشارك التجمّع في القداس الذي يقام في ابو ظبي لمناسبة زيارة البابا فرنسيس، وذلك من خلال وفد مؤلّف من رئيس التجمّع المحامي بول يوسف كنعان ونائبة الرئيس السا خوري والامين العام ريمون عازار وامين الصندوق مارون شرباتي.

وسيلتقي الوفد خلال الزيارة عدداً من المسؤولين في دولة الامارات والرعية المارونية.