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عواصف رملية بطريقها الى لبنان..!

15
JANUARY
2019
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية ان المرتفع الآزوري يتلاعب، بقيم ضغطه العالية فوق افريقيا، بسرعة الرياح التي تتدفّق نحو الشرق الأوسط حيث تراجعت قيم الضغط الى 1005hpa، فكلما ارتفع الضغط فوق 1022 وقابلة ضغط منخفض لامس 1000hpa، ينتج عن هذه المواجهة سرعة رياح جنونية تتخطى 100كلم في الساعة، وبما انّ الرياح ستتحوّل الى شمالية غربية صباح الاربعاء، من اليونان وغرب تركيا نحو لبنان وفلسطين، سوف تدخل صحراء ليبيا الشرقية وصحراء مصر وتحمل معها الأتربة وتحوّل الأجواء الى مغبرّة، الأمر الذي سينعكس سلباً على رطوبة السحب الركامية والـ Jet Stream، فتتساقط أمطار موحلة حيث يعبر المنخفض العاصف.
 
 
من المنتظر ان تشتد العاصفة الرملية يوم الأربعاء فوق مصر وقبرص وجنوب تركيا وتدخل الأجواء اللبنانية مع انتهاء الأمطار والثلوج، وتجدر الإشارة ان الغبار الكثيف الذي سيغطي جنوب تركيا وقبرص سيقف حاجزاً امام تقدّم الموجة القطبية الرطبة نحو لبنان، لتصل مساء الأربعاء. 
 
اذا، تنتظرنا اجواء صحراوية وقطبية جافة صباح يوم الخميس بعد تساقط الثلوج الذي سيلامس لفترة قصيرة الجبال اللبنانية التي تعلو 600/700 متر،
 
تتساقط الثلوج منذ فجر الأربعاء على الجبال 1200/1300 متر وتتدنى مساء الى 900/1000 متر وفجر الخميس قد تلامس 600/700 دون تراكمات تذكر بسبب دخول الغبار الصحراوي الى لبنان كما ترونه في الرادار.
 
التراكمات الثلجية ما دون 1200 متر ستكون قليلة بسبب تأخر دخول الكتلة القطبية والتي ستعيقها العاصفة الرملية فوق البحر المتوسط. 
 
تنحرف غزارة الأمطار مساء الأربعاء وتكون موحلة في الجنوب بينما تتساقط الثلوج على جبال الأردن الشمالية 900/1000 متر.
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