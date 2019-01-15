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إطلالة هامّة للسيّد نصرالله في هذا الموعد!

15
JANUARY
2019
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وسط هذا المشهد الملبّد بالغيوم السوداء يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم غدٍ بمناسبة ذكرى شهداء القنيطرة، حيث يحدّد السيد نصرالله بحسب معلومات «البناء» موقف الحزب من أربعة عناوين: الأول التطورات الميدانية على الحدود مع فلسطين المحتلة في ضوء الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية. الثاني الاشتباك الداخلي لا سيما التوتر السياسي الذي رافق انعقاد القمة الاقتصادية بلا سورية والدعوة الليبية والمواقف التي أُثيرت حولها.


الثالث جولة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل الى بيروت والمواقف التي أطلقها ضد الحزب التي تأتي في إطار تشديد الضغط والحصار على حزب الله.

 

ويتناول السيد في العنوان الرابع الوضع الإقليمي عموماً لا سيما قرار الانسحاب الأميركي من سورية وجولة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى المنطقة وأهدافها.

البناء
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