إحالة صحافي إلى «المطبوعات»

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أحالت النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون الزميل رضوان مرتضى إلى محكمة الاستئناف المدنية ـــ الغرفة الناظرة في قضايا المطبوعات، ليُحاكم بجرم المواد ١٢ و٢٢ من قانون المطبوعات، وذلك على إثر التحقيقات المجراة من قبل المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني، بناءً على شكوى قاضي التحقيق الاول في بعبدا القاضي نقولا منصور على خلفية نشر «الأخبار» تقريراً صحافياً كتبه مرتضى عن إخلاء سبيل مشتبه فيه في ملف ترويج مخدرات. وضمّن القاضي منصور شكواه اتهاماً لمرتضى بكشف سرية التحقيق، طالباً محاكمته بجرائم جزائية لا بجرائم مطبوعات.