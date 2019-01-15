أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 15-01-2019

A + A -

الأخبار

خلاف «تحت الهواء»

وقع خلاف بين مذيعَي أخبار في تلفزيون «المستقبل» على خلفية تنمّر إحدى المذيعات على زميلها، بعدَ أن عجزت عن قراءة عنوان نشرة الأخبار نتيجة تعديله من دون إبلاغها قبل انطلاق النشرة بدقائق. وقد اضطر المسؤول عن النشرة إلى تمديد فترة الإعلانات خلال النشرة، بعد أن تطور الإشكال وتبادل فيه الزميلان الشتائم والصراخ والاتهامات بقلة المهنية والحرفية. وبعد أن رفضت المذيعة الاستمرار في تقديم فقرتها، اضطر الزميل الى رفع شكوى الى إدارة شؤون الموظفين في حقها.



تحريض هيل على الجيش!

التقى وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دايفيد هيل إحدى الشخصيات في ما كان يُعرف بفريق ١٤ آذار. اللقاء بقي سرّياً، وهو أتى بناءً على طلب من الموفد الأميركي. الخطير في الموضوع، بحسب معلومات «الأخبار»، هو لعب السياسي اللبناني دور «الواشي» مع الدبلوماسي الأميركي. فـ»نصحه» بأن تُظهر الإدارة الأميركية كامل اهتمامها بلبنان، وأن لا توحي بأي نية للتسوية، بل على العكس من ذلك تُصعّد ضد حزب الله. أسهُم السياسي اللبناني لم تُصِب المقاومة فقط، بل قال لهيل إنّ المؤسستين اللتين تهمان واشنطن، هما الجيش اللبناني والمصارف. وأضاف السياسي أنّ الجيش «يُساعد حزب الله كثيراً، على الحدود وفي ما خصّ تنفيذ القرار ١٧٠١، في حين أنّ حزب الله لا يتوانى عن إحراج المؤسسة العسكرية». لذلك، الحلّ «هو في تخويف الجيش والمصارف من أجل الإمساك بهما»، وبالتالي تضييق الخناق على حزب الله.



الزميل مرتضى إلى «المطبوعات»

أحالت النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون الزميل رضوان مرتضى إلى محكمة الاستئناف المدنية ـــ الغرفة الناظرة في قضايا المطبوعات، ليُحاكم بجرم المواد ١٢ و٢٢ من قانون المطبوعات، وذلك على إثر التحقيقات المجراة من قبل المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني، بناءً على شكوى قاضي التحقيق الاول في بعبدا القاضي نقولا منصور على خلفية نشر «الأخبار» تقريراً صحافياً كتبه مرتضى عن إخلاء سبيل مشتبه فيه في ملف ترويج مخدرات. وضمّن القاضي منصور شكواه اتهاماً لمرتضى بكشف سرية التحقيق، طالباً محاكمته بجرائم جزائية لا بجرائم مطبوعات.

البناء



قالت مصادر خليجية إنّ التراجع السعودي عن الكلام المنسوب لوزير الخارجية إبراهيم العساف حول فتح السفارة في دمشق لا يتناسب مع الإجراءات العملية التي تقوم بها بعثات هندسية وفنية في مبنى السفارة بدمشق استعداداً لاستئناف العمل فيها، وتوقعت المصادر أن يكون للنفي علاقة بنصائح أميركية لعدم إصدار مواقف يمكن أن توحي بالضعف أمام سورية التي لم يتغيّر شيء من سياساتها خصوصاً في العلاقة مع إيران وقوى المقاومة…

الجمهورية



نقل عن سفير دولة عربية كبرى، قوله إن الوضع العربي سيشهد في الأشهر المقبلة، تحولا جذريا عما كان سائداً عليه منذ انطلاق ثورات الربيع العربي.



قال سفير دولة كبرى إن بلاده لم تتلق بعد توضيحا مقنعا من المسؤولين اللبنانيين، حول رفضه مبادرة إيجابية حيال لبنان.

اللواء



غمز

ترددت معلومات عن «لقاء غير متحفظ» بين وزير سيادي ودبلوماسي أميركي؟



