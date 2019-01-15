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القمة العربية الاقتصادية في بيروت في موعدها انتهاء كل تحضيراتها

15
JANUARY
2019
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أكد المتحدث الرسمي للقمة العربية الاقتصادية رفيق شلالا انه تم الانتهاء من كل التحضيرات العملية واللوجستية اللازمة والتي يتطلبها انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمقرر لها ان تنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 19 و20 الجاري. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رؤساء اللجان العليا والتنفيذية المنظمة للقمة والمكتب الاعلامي لاستعراض جهود التنظيم التي نفذها لبنان في سبيل انعقاد القمة التي ستعقد تحت عنوان «الازدهار من عوامل السلام».

جاء ذلك فيما أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أن بلاده قررت مقاطعة القمة الاقتصادية العربية، مبدياً أسفه لـ «أفعال سلبية» دفعت ليبيا الى اتخاذ هذا القرار.

من جانبه، اعلن عضو اللجنة العليا للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية انطوان شقير ان عنوان القمة الذي اعتمده لبنان «الازدهار من عوامل السلام» اتى في سبيل التشديد على ضرورة ايلاء الاهمية للقضايا التنموية والاقتصادية ودعم الجهود العاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات لضمان عدم استغلالها والتوصل الى حلول مستدامة.

وأشار شقير الى ان برنامج القمة يبدأ نهار الخميس 17 الجاري وينتهي بانعقاد اجتماع القمة نهار الاحد 20 الجاري، لافتا إلى انه سيصدر عنه القرارات التي يتخذها القادة العرب واعلان بيروت الذي سيوجز مجريات القمة كما يدرس الرئيس ميشال عون فكرة اطلاق مبادرة تنموية لصالح الدول العربية لتعزيز الازدهار في العالم العربي.

ولفت رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة للقمة الاقتصادية العربية نبيل شديد خلال المؤتمر الى انه بناء على صدور المراسيم التنفيذية للجنة التنظيمية والعليا بدأ العمل التنظيمي والمراسمي بالتنسيق مع جامعة الدول العربية لتنسيق كل المحاور التي تهتم بها المراسم على صعد الاستقبال والتواريخ والجدول وعقد اجتماعات عدة لتحديد يوم انعقاد القمة والبرنامج المرافق له.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» استنكار المجلس الاعلى للدولة، بحسب صحيفة «الوسط» الليبية، إهانة «امل» لعلم الدولة الليبية في مقر القمة الاقتصادية المزمع عقدها في بيروت، وطالب المجلس وزارة الخارجية الليبية بقطع علاقاتها الديبلوماسية بين البلدين.

وأعلن مجلس الدولة في بيانه ان هذه الافعال لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق، وطالب مجلس الجامعة العربية بموقف واضح من هذه الواقعة واستبعاد لبنان عن اي حدث عربي الى حين تحمل السلطات اللبنانية مسؤولياتها والالتزام بالأعراف الديبلوماسية.

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