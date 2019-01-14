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بالفيديو: إعصار يجتاح منطقة زراعية على الساحل في منطقة الجية

14
JANUARY
2019
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، الاثنين، مقطع فيديو يرصد رياحا عاتية قالوا إنها ضربت منطقة ساحلية جنوبي العاصمة بيروت، في وقت تستعد فيه البلاد لعاصفة جديدة أطلقت عليها دائر الأرصاد المحلية اسم "ميريام".

ويظهر في الفيديو، الذي يبدو أنه التقط من قبل أحد السكان عبر كاميرا الهاتف، ما يبدو أنه إعصار محدود يجتاح منطقة زراعية على الساحل، تنتشر فيها بعض المباني السكنية.

وقال ناشطون إن المشاهد التقطت في منطقة الجية الساحلية جنوبي بيروت، إلا أنه لم يتسن لنا التأكد من صحة هذه المعلومات.

ويأتي انتشار الفيديو في وقت توقعت مصلحة الأرصاد الجوية بلبنان أن تصل سرعة الرياح الثلاثاء والأربعاء 65 كيلومتر في الساعة، مما سيؤدي لظهور طبقات من الغبار تشتد تدريجيا خلال النهار لتبلغ ذروتها ليلا سرعة تفوق 100 كيلومتر في الساعة ليلا.

وتم التحذير من خطر تساقط اللوحات الإعلانية واقتلاع الأشجار، كما يرتفع موج البحر بين 5 و6 أمتار، حسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان لمصلحة الأرصاد الجوية.

وأضاف البيان أن منخفضا جويا مصحوبا بكتل هوائية باردة يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط، على أن يشتد تدريجيا الثلاثاء ويتحول مساء لعاصفة "ميريام" تستمر حتى صباح يوم الخميس.

وتأتي هذه المعلومات بعد يومين على انحسار عاصفة أطلق عليها في لبنان اسم نورما، كانت قد ضربت دولا أخرى في الحوض الشرقي للمتوسط، بينها سوريا وفلسطين والأردن.

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