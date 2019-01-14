تويني مثل رئيس الجمهورية في حفل جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية

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مثّل الوزير نقولا تويني فخامة رئيس الجمهورية في حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة انتخاب الهيئة الادارية الجديدة لجمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت للسنة التسعين.

وكتب تويني باسم فخامة رئيس الجمهورية في كتاب الشرف قائلاً: "باسم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انني احيي انتخاب الهيئة الادارية الجديدة في السنة التسعين لتأسيس هذه الجمعية الموقرة وهي جمعية تسعى لخدمة الخريجين في الدول العربية ولبنان خدمة للعلم والتراكمية المعرفية والعقل المتنور وأتقدم بإسمي وبإسم الجمهورية احييكم وأطلب منكم المزيد من العطاء العلمي والابتكار".