ميشال ضاهر يتبرع بإنارة طريق ضهر البيدر على نفقته الخاصة

أعلن النائب ميشال ضاهر في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي استعداده لتركيب مولد كهربائي في شكلٍ سريع قرب حاجز الدرك في ضهر البيدر من أجل إنارة الطريق الدولية وتحمّل مصاريفه، تحديداً من الأوتوستراد المؤدي إلى صوفر وصولاً إلى المريجات، وذلك نظراً لعدم قدرة الدولة وأجهزتها المختصة على تنفيذ هذا المشروع الحيوي.

وطالب ضاهر في بيانه وزارة الأشغال بصيانة الكابلات على الطريق في خلال مهلة أسبوعين كي يُصار إلى التنفيذ السريع لهذا المشروع وإنارة الطريق، خاصة في فصل الشتاء مع الأخطار الشديدة التي يخلقها انعدام الإنارة على أهالينا وشبابنا في البقاع في معاناتهم اليومية والقاسية في تنقلاتهم من وإلى بيروت، فالحفاظ على سلامتهم يستحق بذل الغالي والنفيس