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المشنوق بحث مع جيرار في تداعيات العاصفة والتحضيرات للعاصفة المرتقبة

14
JANUARY
2019
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إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق، ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين - UNHCR" في لبنان ميراي جيراي، والتي تجاوبت مع النداء الذي أطلقه قبل أيام لإعلان المؤسسات الدولية حالة الطوارىء.

ولفتت جيرار أنها ناقشت مع وزير الداخلية "كيفية التجاوب مع الأزمة الوطنية التي خلفتها العاصفة الأسبوع الماضي، وطريقة التحضير لاستقبال العاصفة التي وصلت إلى لبنان وستزيد قوتها خلال اليومين المقبلين".

وأكدت "العمل مع البلديات ومع أجهزة الدولة والعاملين في الهيئات والمنظمات الإنسانية لقياس مدى تأثير العاصفة على الناس، خصوصا المجتمعات الأكثر احتياجا بين اللبنانيين والسوريين"، مشددة على "ضرورة التحرك معا من أجل تحمل مسؤولياتنا".

بدوره أعطى الوزير المشنوق توجيهاته إلى الإدارات والأجهزة الرسمية التابعة لوزارة الداخلية والمحافظين من أجل إستكمال جهود المساعدة في تخفيف معاناة النازحين السوريين الذين تأثروا بالعاصفة الأخيرة، خصوصا في مخيمات البقاع، والتحضير للمساعدة خلال العاصفة التي ستزيد قوتها في الساعات المقبلة، وتحديدا في منطقة الشمال هذه المرة.

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