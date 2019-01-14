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العسكرية ادانت متهمين بإدخال سوريين الى لبنان خلسة

14
JANUARY
2019
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 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، حكما قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات بحق حسين. س ومحمد. ق وتغريم كل منهما مبلغ مليوني ليرة لبنانية وتجريدهما من حقوقهما المدنية، بعدما أدانتهما بـ "تأليف عصابة مسلّحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، واقدامهم على حجز حرية أشخاص سوريين بعد تهريبهم إلى لبنان خلسة، وابتزازهم بغية دفع مبالغ مالية لهم مقابل إطلاق سراحهم".

وحكمت المحكمة أيضا على العريف في الجيش أسامة. ن وبسام. ي ومحمد. ن والسوري عبد الجليل. خ مدة سنة وتغريم كل منهم 500 ألف ليرة، وحبس محمد. ز مدة ستة أشهر وتغريمه مئة ألف ليرة لبنانية، بعدما أدانتهم بالتدخل بهذه الجرائم.

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