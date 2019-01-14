الأشغال المؤبدة لمتهمين بالانتماء الى داعش

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قضت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، بانزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق الفلسطينيين الفارين من العدالة: عمر عبد الرزاق (أبو ضباب)، محمد المقدح، مهيب زيدان وعلي الأفندي (أبو الوليد) وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتنفيذ مذكرات القاء القبض الصادرة بحقهم، بعد إدانتهم بجرائم "الانتماء الى تنظيم "داعش" الإرهابي، والقيام بأعمال إرهابية، وتحريض أشخاص على الالتحاق بالتنظيم". كما قضت بحبس كلّ من الموقوفين الفلسطينيين بلال داوود (أبو آدم)، علي الحسن (المقدسي) وأحمد زيدان، بالتدخل بالجرائم المذكورة وتزوير بطاقات هوية واستعمالها.