كيف علق الأمين العام للجامعة العربية على واقعة "حرق العلم الليبي" في بيروت؟

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علق الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على "واقعة قيام مناهضين لمشاركة ليبيا في القمة الاقتصادية في بيروت بحرق العلم الليبي"، قائلاً إنّه "من غير المقبول في أيّ حال من الأحوال أو تأسيساً على أية حجة أن يتم حرق علم أية دولة عربية، خاصة إذا ما حدث هذا الأمر على أرض عربية".



ولفت أبو الغيط الى أنّ "وجود اختلافات في الرؤى أو بواعث سياسية تاريخية معينة لا يبرّر حرق علم عربي يمثل في حقيقة الأمر رمز الدولة وواجهتها والمعبر عن إرادة ووحدة شعبها"، وأضاف: "نهيب في هذا الإطار بسلطات الدولة اللبنانية بالعمل على ضمان توافر الاحترام الكامل لوفود الدول الأعضاء في الجامعة العربية المقرّر أن تشارك في اجتماعات القمة".