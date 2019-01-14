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بالصور - وفاة مذيع لبناني شاب عن 28 عاماً: "الجميع يحبك وسنفتقدك كثيراً"!

14
JANUARY
2019
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توفي المذيع اللبناني في إذاعة Dance FM الإماراتية جيمس إيلي عرموني يوم الأحد 13 كانون الثاني 2019 في دبي، عن عمر يناهز الـ28 عاماً.


وفي الوقت الذي لم تعرف فيه أسباب الوفاة، قالت شركة Shock Middle East التي تدير الإذاعة في بيان: "كان جيمس أحد أفراد عائلة Shock Middle East المحبوبين للغاية، ونحن محبطون لتلقي نبأ وفاته. سنفتقد إبداعه وطاقته ومساهمته في إذاعة Dance FM. نطلب منكم احترام خصوصية عائلته في هذه الأوقات الصعبة".


وكان عرموني إنضم إلى الإذاعة في شهر تشرين الأول عام 2017، وسرعان ما أصبح أحد المذيعين البارزين في الإذاعة التي قالت إنّ "زملاءه والمستمعين الأوفياء له سوف يفتقدون لدفئه وتواضعه وروح الدعابة التي كان يتمتع بها".


وقد أعلنت الإذاعة عن تعليق برامجها حتى إشعار آخر حداداً على فقدانه.


وقبل إنتقاله إلى الإمارات العربية المتحدة، كان جيمس قد عمل مذيعاً للبرنامج الصباحي في إذاعة NRJ اللبنانية في بيروت. وقد نعته الإذاعة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "بأسى، نأسف لإعلامكم أنّ صديقنا العزيز وزميلنا السابق جيمس توفّي"، وأضافت: "الجميع يحبك وسنفقدك كثيراً. نتوجّه بأحرّ التعازي لعائلته، فليرقد بسلام".


وقد أثار نبأ وفاة المذيع اللبناني الشاب صدمة وحزناً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في صفوف متابعيه وأصدقائه ومحبيه.

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