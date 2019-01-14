مسعد: الوضع المالي الى حافة الانهيار والمطلوب تنفيذ عناوين اجتماع بعبدا

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حذّر رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد من استهلاك المزيد من الوقت قبل تشكيل الحكومة، والبدء في الخطط الاصلاحية لانقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار المالي.

ولفت الى ان الوضع المالي أصبح هشا جدا، وقد أمكن ملاحظة هذا الواقع من خلال ردود فعل الاسواق على تصريح أدلى به وزير المالية، وعاد وأوضحه مرات عدة. ومع ذلك، لم يتمكن البلد من الخروج من دائرة الخطر، سوى بعد عقد اجتماع في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وفعاليات مالية واقتصادية.

تابع : هذا الواقع يعطي فكرة واضحة عن المخاطر التي باتت تحيط بالوضع المالي، والمتصلة بتراجع الثقة بالوضع اللبناني الى حد الوصول الى حافة الانهيار، لمجرد صدور تصريح من هنا أو كلام من هناك.

ودعا مسعد الى البدء في تنفيذ المقررات التي صدرت عن اجتماع بعبدا امس، والتي تمثل في الاساس عناوين يتفق عليها كل اللبنانيين ولا توجد ذرائع لعدم المباشرة في الاصلاحات، وتنفيذ هذه العناوين فور تشكيل الحكومة العتيدة.