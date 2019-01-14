ادارة جامعة الحكمة تؤكد احترامها للجميع وتقديرها لما يقوم به المسؤولون السياسيّون في هذه الأزمة

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صدر عن الأمانة العامة لجامعة الحكمة البيان التالي:

بلغ إدارة جامعة الحكمة أن بعض طلابها ، في إحدى السهرات الطلابية خارج حرم الجامعة، قد تخطى أصول التخاطب والإحترام الواجب للآخر وتلفظ بعبارات تطال مسؤولين وقياديين،

إن هذا الأمر يتنافى كلياً مع المبادئ التي نعمل على تركيزها في صفوف طلابنا وأهمّها احترام الرأي الآخر، وحقه بالإختلاف وعدم التعرّض بأي شكل للفرقاء السياسيين ولا سيما للمسؤولين مهما كان الإختلاف في وجهات النظر.

إن جامعة الحكمة إذ تنبّه هؤلاء الطلاب وتحذّرهم من مغبّة التمادي في تصرفات غير مسؤولة، تؤكد احترامها للجميع وتقديرها لما يقوم به المسؤولون السياسيّون في هذه الأزمة التي ترهق الوطن وتتطلب من الجميع تكاتفًا وتضامنًا في سبيل البناء الوطني الذي نسعى إليه جميعاً