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الرئيس عون للسفير هيل: كلما دعمت واشنطن عملية السلام كلما ارتاح الوضع في لبنان وترسخ الهدوء على الحدود

14
JANUARY
2019
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رئيس الجمهورية استقبل نائب وزير الخارجية الاميركية في حضور السفيرة ريتشارد
 
رئيس الجمهورية: لبنان في صدد اجراء اصلاحات مالية واقتصادية لتعزيز القطاعات الانتاجية وتفعيل عملية مكافحة الفساد
 
ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نائب وزير الخارجية الاميركية السفير ديفيد هيل خلال استقباله له قبل  ظهر اليوم في قصر بعبدا،  في حضور السفيرة الاميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد ، انه كلما دعمت الولايات المتحدة عملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط، كلما ارتاح الوضع في لبنان وترسّخ الهدوء على الحدود الجنوبية. واكد الرئيس عون "ان عملية ترسيم الحدود في الجنوب تأخرت، لكننا نأمل ان تستأنف قريباً".
 
وشكر الرئيس عون الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الاميركية للجيش اللبناني الذي يقوم بدوره في حفظ الامن والاستقرار في لبنان، لافتا الى ان الاسباب التي جعلت لبنان يواجه صعوبات اقتصادية ومالية من بينها الازمة العالمية والحروب في الجوار ولاسيما الحرب السورية، وتدفق النازحين السوريين اليه، وقال ان لبنان في صدد اجراء اصلاحات مالية واقتصادية من خلال تعزيز القطاعات الانتاجية اضافة الى تفعيل عملية مكافحة الفساد.
 
وكان السفير هيل اطلع الرئيس عون على اهداف جولة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو في عدد من دول المنطقة، وشرح موقف بلاده من التطورات وخصوصا في سوريا، مؤكدا دعم بلاده  للبنان في المجالات كافة.
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