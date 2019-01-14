بالصور - اعتداء على السفارة اللبنانية في ليبيا.. ومطالبة بتجميد العلاقة مع لبنان

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بعد الاعتداء الذي طال الأعلام الليبية في لبنان، والمواقف السياسية التي كانت رافضة لحضور الوفد الليبي القمة الاقتصادية التنموية التي تعقد في بيروت، اتى الردّ اليبي. إذ عمد عدد من الشبان على مهاجمة السفارة اللبنانية في طرابلس الغرب، والاعتداء عليها وتحطيم بعض محتوياته.

وفي السياسة، طالب مجلس الدولة الليبي بتجميد العلاقات مع لبنان بسبب "منع" وفد ليبيا من المشاركة في القمة العربية الاقتصادية في بيروت، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر دبلوماسية للميادين الى ان السفير اللبناني في ليبيا لم يتبلغ من الخارجية الليبية أي قرار يمنعه من ممارسة مهامة كما يتردد في بعض وسائل الاعلام وهو لا يقيم اصلا في طرابلس بل في مدينة جربة التونسية ويمارس مهامه من هناك كل الوقت بسبب الاوضاع غير المستقرة امنياً في طرابلس.