عناوين الصحف ليوم الاثنين 14 كانون الثاني 2019

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الأخبار

إعادة هيكلة الدين... حتمية!

‫ليبيا خارج القمة الاقتصادية

‫تحرّك الشيوعي و«الحلفاء»: الاختبار في بيروت الأحد المقبل

‫زاسبيكين لـ«الأخبار»: أخطاء قد توصل إلى حرب نووية!

البناء

بيدرسون قريباً في دمشق... والجيش السوري ينتشر في منبج... وإدلب تنتظر التوقيت السياسي

سجال مرتفع بين أمل والتيار حول القمة... وليبيا تعلن عدم مشاركتها

الانسداد الحكومي يكشف أزمة النظام... واستعصاء القمة يفتح أزمة وطنية!

الجمهورية

واشنطن تطلب ضبط "الحزب"

إسرائيل: دمرنا النفق الأخير

دلة تصرّف أعمالها

شرط وحيد للقاء الموارنة

اللواء

ليبيا تمتنع عن المشاركة في القمة... واجتماع بعبدا يحتوي «عاصفة الدَّين»

هيل يبدأ محادثات رسمية اليوم.. والتظاهرات المطلبية تَعُمّ لبنان

نتنياهو: قصفنا مستودعات إيرانية في دمشق

الديار

التظاهرات الشعبيّة تنزل الى الشارع رافضة الحكم والوزراء والنواب منذ عام 1988

الوضع المعيشي ينهار ويُصيب الشعب اللبناني والمسؤولون يتفرّجون ولا حكومة

إجتماع في بكركي الأربعاء.... والسعوديّة تمنع توزير سنّي غير تابع للوهابيّة ولها

المستقبل

عاصفة "عين التينة - ميرنا الشالوحي" تحتدم.. و"أمل" تستطلع الأرض في مواجهة قمة بيروت

لبنان ملتزم ثوابته المالية: لا إعادة لهيكلة الدين

نتنياهو: ضربنا مطار دمشق وسنوسع رقعة غاراتنا إذا لزم الأمر

L'Orient-Le Jour

Le concept de « président fort » mis à rude épreuve

Daily Star

Debt restructuring not on the table: Khalil