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أسرار الصحف ليوم الاثنين 14 كانون الثاني 2019

14
JANUARY
2019
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البناء
تساءلت مصادر عسكرية عن درجة الصدقية في الادّعاءات الإسرائيلية عن نجاح ما تسمّيه استهداف مستودعات للسلاح في غاراتها على سورية، بينما الحرائق التي تخلفها بعض الغارات عندما تصيب الصواريخ أهدافاً لا ترافقها أيّ إنفجارات لاحقة يفترض أن تتابع مع كلّ بلوغ للنار أو لصعق التفجير سلاحاً صاروخياً كالذي تدّعي «إسرائيل» استهدافه، وتذكّر المصادر بحالات مماثلة عندما احترقت بعض مستودعات السلاح في سورية وبقيت الانفجارات تتواصل لساعات طويلة…

الجمهورية
لوحظ مناشدة بعض نواب تكتل كبير مرجعا بارزاً للضغط لتأليف حكومة تكنوقراط من ذوي الاختصاص، مع العلم أنه خيار يعارضه بشدة هذا المرجع ورئيس التكتل.
قال مسؤول تيار بارز إن ثنائيا مذهبيا يأخذ البلد إلى حرب أهلية بممارساته الفوقية.
يرّدد أحد النواب الجدد أمام بعض المقربين منه أنه يجد صعوبة كبرى في التأقلم مع الوضع الجديد
الذي دخله ولو قِّيض له لما ترّدد من تقديم إستقالته فوراً.

اللواء

تساءلت أوساط مالية هل ما جرى يوم الخميس من اهتزاز مالي ونقدي عنيف، كان بمثابة بالون اختبار أم خطأ غير مقصود في استعمال بعض المصطلحات التقنية!

يقوم ديبلوماسيون عرب بمروحة اتصالات رسمية وسياسية حول الخلافات المحيطة بانعقاد القمة الاقتصادية وتطوراتها المحتملة، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب من قياداتهم بالحضور إلى بيروت أو الاكتفاء بإرسال وفود لتمثيلهم في القمة!

المستقبل

يقال إنّ معنيّين بالمبادرة الرئاسية لحل الأزمة الحكومية يؤكدون في مجالسهم أنها لا تزال قائمة بكل بنودها «بما في ذلك طرح جواد عدرا للمقعد السنّي السادس».

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