الأمطار الغزيرة حولت مسلكي أوتوستراد البترون إلى برك

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في البترون لميا شديد، ان الأمطار الغزيرة حولت مسلكي الأوتوستراد في البترون، مقابل مكاتب شركة كهرباء لبنان، إلى بحيرة مياه علقت فيها السيارات التي تعرض عدد منها للأعطال. ونصح المعنيون المواطنين باعتماد الطريق البحري القديم.



كذلك جرفت الأمطار والسيول الحصى والأتربة والحجارة، إلى وسط الطريق الرئيسي الذي يربط الاوتوستراد باتجاه قرى وبلدات قضاء البترون في بلدة تحوم. وتعمل ورش العمل التابعة لبلدية تحوم على تنظيف الأتربة والحجارة وإعادة الطريق إلى ما كان عليه.