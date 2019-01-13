بالصور: "بتول" إبنة الـ 19 عاماً أُصيبت بحروق من الدرجة الرابعة!

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"بتول حسين حسين"، ابنة الـ 19 عاما، ترقد منذ اسبوع في مستشفى جعيتاوي (قسم الحروق) بعدما أُصيبت بحروق بالغة في الوجه والجسد إثر تعرضها لحادث إحتراق في منزلها.

في حديث لموقع بنت جبيل مع رئيس جمعية اسحاق عبيد الخيرية، المتابعة لحالة الشابة، أفاد أن بتول تعاني من حروق من الدرجة الرابعة، وحالتها الان مستقرة.

واضاف ان التكاليف المترتبة على العائلة وصلت الى 7 ملايين و500 الف ليرة لبنانية حتى الان و هي غير مضمونة، والوزارة قد غطت 75٪؜ من النفقات.

واشار ان العائلة تناشد أصحاب الايادي البيضاء لمساعدة ابنتهم حتى تتمكن من إكمال حياتها.

للمساعدة الرجاء التواصل على الارقام التالية: 71335822 - 01540679

بنت جبيل.اورغ