living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وعلى مسافة ايام من القمة الاقتصادية في لبنان ..

13
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الزمت الام البحص سيد بكركي الفراش فغابت عظة الاحد واستلزمت نوبة البحص الرئيس بري الخضوع للعلاج لكن ترددات وارتدادات مواقف حركته ونوابه والوزراء من القمة الاقتصادية الى الاوضاع المالية الى الحرب اللبنانية لم تغب .

وعلى مسافة ايام من القمة الاقتصادية في لبنان وبدء التطواف بقضية عزيزة على قلوب جميع اللبنانيين وتحظى بتعاطفهم دون استثناء لكنها للاسف تٌسحب غب الطلب والغضب واسطوانة العتب وبعد ساعات على زيارة دايفيد هايل الافتتاحية الاستعراضية الى وليد جنبلاط وليس الى المراجع الرسمية في الجمهورية التي لا تمل واشنطن ولا تكل عن اعلان تأييدها لثباتها ومؤسساتها وتوجهاتها , احتفال في الجاهلية جمع ارسلان ووهاب وحزب الله ثالثهما , ظلله طيف الاسد وكلله سيف نصرالله واطلقت فيه مواقف تكاد لا تبقي للصلح مطرحا مع رئيس الحكومة وفريقه الامني مع رسائل بالبريد السوري السريع الى ابو تيمور بأن عليه ان يختار بين التمور واهون الشرور كي تٌحل الامور .

خشي مايك بومبيو ان يحصل معه ما حصل مع سلفه ريكس تيلرسون في لبنان فاوفد دايفيد هايل لاحياء عظام وجمع حطام واستنهاض ركام وتوجيه رسالة الى سعد الحريري و14 اذار بأن جنبلاط حليفنا وصديقنا ومعه سرنا وبه سررنا وان اوان تقاعده لم يحن بعد حتى ولو اراد هو ذلك . في وقت تعلن فيه تل ابيب عن انتهاء عرض مسرحية الانفاق العسكرية لحزب الله او ما بات يعرف بدرع الشمال او النفاق الاسرائيلي بالمصطلحات الواقعية . وفي وقت يعلن بنيامين نتنياهو وفي موقف نادر غير مسبوق لمسؤول اسرائيلي في موقعه ان طائراته وصواريخه قصفت موقعا ايرانيا قرب دمشق محرضا طهران على دمشق التي زودتها موسكو بمنظومة اس 300 ولم تستخدمها لحماية المواقع الايرانية كما تسرب وتشيع وتزعم الدوائر الاسرائيلية .

وليس بعيدا من سوريا ولبنان قمة عاجلة خاطفة مصرية اردنية في عمان بين السيسي وعبدالله في توقيت ومضمون ودلالة يتعدى العلاقات بين البلدين الى العلاقة مع سوريا الاساس والجوهر والمحور والمفصل في الحركة العربية والاقليمية في الفترة الراهنة والمقبلة سواء عادت الى جامعة الدول العربية ام بقي العرب خارج سوريا .

حتى الساعة يبدو ان الحكومة تنتظر قيام الساعة . فيما البعض يحاول اعادة عقارب الساعة الى الوراء والى مرحلة الفوضى والهراء . الحرب انتهت . والفتنة دفناها لا حزن عليها ولا اسف . الهوبرات لا تنفع والعنتريات لا تجدي . يقول كتاب الله العزير : اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض اما الزبد فيذهب جفاء ...

 

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout