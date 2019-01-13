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الزمت الام البحص سيد بكركي الفراش فغابت عظة الاحد واستلزمت نوبة البحص الرئيس بري الخضوع للعلاج لكن ترددات وارتدادات مواقف حركته ونوابه والوزراء من القمة الاقتصادية الى الاوضاع المالية الى الحرب اللبنانية لم تغب .

وعلى مسافة ايام من القمة الاقتصادية في لبنان وبدء التطواف بقضية عزيزة على قلوب جميع اللبنانيين وتحظى بتعاطفهم دون استثناء لكنها للاسف تٌسحب غب الطلب والغضب واسطوانة العتب وبعد ساعات على زيارة دايفيد هايل الافتتاحية الاستعراضية الى وليد جنبلاط وليس الى المراجع الرسمية في الجمهورية التي لا تمل واشنطن ولا تكل عن اعلان تأييدها لثباتها ومؤسساتها وتوجهاتها , احتفال في الجاهلية جمع ارسلان ووهاب وحزب الله ثالثهما , ظلله طيف الاسد وكلله سيف نصرالله واطلقت فيه مواقف تكاد لا تبقي للصلح مطرحا مع رئيس الحكومة وفريقه الامني مع رسائل بالبريد السوري السريع الى ابو تيمور بأن عليه ان يختار بين التمور واهون الشرور كي تٌحل الامور .

خشي مايك بومبيو ان يحصل معه ما حصل مع سلفه ريكس تيلرسون في لبنان فاوفد دايفيد هايل لاحياء عظام وجمع حطام واستنهاض ركام وتوجيه رسالة الى سعد الحريري و14 اذار بأن جنبلاط حليفنا وصديقنا ومعه سرنا وبه سررنا وان اوان تقاعده لم يحن بعد حتى ولو اراد هو ذلك . في وقت تعلن فيه تل ابيب عن انتهاء عرض مسرحية الانفاق العسكرية لحزب الله او ما بات يعرف بدرع الشمال او النفاق الاسرائيلي بالمصطلحات الواقعية . وفي وقت يعلن بنيامين نتنياهو وفي موقف نادر غير مسبوق لمسؤول اسرائيلي في موقعه ان طائراته وصواريخه قصفت موقعا ايرانيا قرب دمشق محرضا طهران على دمشق التي زودتها موسكو بمنظومة اس 300 ولم تستخدمها لحماية المواقع الايرانية كما تسرب وتشيع وتزعم الدوائر الاسرائيلية .

وليس بعيدا من سوريا ولبنان قمة عاجلة خاطفة مصرية اردنية في عمان بين السيسي وعبدالله في توقيت ومضمون ودلالة يتعدى العلاقات بين البلدين الى العلاقة مع سوريا الاساس والجوهر والمحور والمفصل في الحركة العربية والاقليمية في الفترة الراهنة والمقبلة سواء عادت الى جامعة الدول العربية ام بقي العرب خارج سوريا .

حتى الساعة يبدو ان الحكومة تنتظر قيام الساعة . فيما البعض يحاول اعادة عقارب الساعة الى الوراء والى مرحلة الفوضى والهراء . الحرب انتهت . والفتنة دفناها لا حزن عليها ولا اسف . الهوبرات لا تنفع والعنتريات لا تجدي . يقول كتاب الله العزير : اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض اما الزبد فيذهب جفاء ...