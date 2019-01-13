حيدر رداً على الريّس: تفاخرون بالكذب على الناس وإيهامهم بأنّ الجبل بألف خير

A + A -



ردّ مدير الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني جاد حيدر في تغريدة له على "تويتر"، على تغريدة لمفوض الإعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" رامي الريّس بشأن مناسبة الجاهلية اليوم، فقال: "تماماً يا رامي كما ابتسمتم فوق جثة علاء بعد اتصالك والبيان المشترك، وتماماً كما أردتم أن تبتسموا بنبأ اغتيال الوزير وهّاب في طريق الانتظار ببيت الوسط، وتماماً كما تفاخرون بالهيمنة والأحادية والتسلّط واحتكار القرار".

وأضاف: "وكما تفاخرون بالكذب على الناس وايهامهم بأن الجبل بألف خير ومناطقه تنعم بالأمن والانفتاح وحرية التعبير، ولوهلة.. تأتي بقعاتا لتكذبكم وتعيدكم إلى حجرتكم، وتذكّر الناس بزنزانتكم.. وصفقاتكم.. وأموالكم الفاسدة التي أتت على دماء الشهداء الأبرار والجرحى الأحرار".





وكان مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس قد غرّد عبر "تويتر"، قائلاً: "يا له من مشهدٍ في ذكرى الأربعين، بعض بقايا عسس المخابرات، يلتف حولهم بعض السجناء السابقين، ويرحب بهم عدد من المتملقين، أما المتناقضون الذين كالوا الشتائم لبعضهم لأشهر طويلة فيتبادلون الإبتسامات الصفراء فوق جثة الشهيد، ويفاخرون بكسر الدولة!".