وهاب في أربعين أبو دياب: أنت يا "أبو الأخطل" لولا تدخل حزب الله لما خرج من أرسلته حياً

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قال رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب في ذكرى أربعين محمد أبو ذياب من الجاهلية: "نحن من الجبل وللجبل، وهنا إقامة الكبار من قومنا وهنا كراماتنا، وأرضنا وعرضا، وهنا سندفن تحت التراب، وهنا سنبني مجتمعنا وسندافع عن الجبل بوجه الغزاة الطامعين لأي طائفة انتموا".

وشدد وهاب على ان "المشكلة عندما اصبحت الدولة التي قاتلنا من أجلها بيد ميليشيات المال والسلاح وبدل أن تكون للناس ارادوا تحويلها ضدهم، وهذه هي الدولة التي هزمت في الجاهلية". وتابع: "الدولة التي هُزمت في الجاهلية في 1 كانون هي غير الدولة التي يحميها الرئيس ميشال عون".

وقال: "أنت يا "أبو الأخطل" الجاهلية أكبر منك ومن أمثالك ولولا تدخل "حزب الله" لما خرج من أرسلته حياً وأنت موظف صغير"، مشيراً الى أن "الدولة التي نريدها تحاسب قائداً أمنياً ودماء محمد ليست للتجارة وإذا تجاهلنا الفتنة فهذا لأننا أقوى ونتحاشى سفك الدماء".