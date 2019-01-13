"ليس على أيام التيار وجدت المتاريس والديون والفساد" - باسيل: لا نعرف إلا 6 شباط 2006 ومن عمل ضد التيار في الإنتخابات الأخيرة سيتم فصله

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رأى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، في ختام خلوة "التيار الوطني الحر" في مون لا سال أن "التيار مثل الجيش اللبناني، مدرسة الوفاء للبنان"، وقال: "العمل الكثير يحتاج الى أشخاص كثر ونحن تيار يجب ان يبقى شعبيا ولكن ما يجب تطويره هو النواة التنظيمية الصلبة. كثر من يريدون النيل منا لكن كلما قوي الهجوم علينا نقوى اكثر، وعلي انا شخصيا لا تخافوا فلو كنت اريد ان اسعى لمصلحتي الشخصية داخل التيار لكنت تصرفت بطريقة أخرى، ومن عمل ضد التيار في الانتخابات بدأت قرارات فصلهم، ومن يحزن لأنه لم يصبح نائبا او وزيرا فليخرج من التيار والتيار سيكمل".

أضاف: "بالنسبة الينا، لا نعرف الا 6 شباط في مار مخايل و6 شباط الآخر لا نعرفه. 6 شباط الأول لم نكن فيه وقمنا بتفاهم 6 شباط 2006 حتى لا يكون بين اللبنانيين الا الوحدة والتلاقي. مع الرئيس ميشال عون لا 6 شباط الا 6 شباط مار مخايل حتى لا يكون الا التفاهم بين اللبنانيين".

وختم: "ليس على أيام التيار وجدت المتاريس والديون والفساد، فالتيار عمل على إزالة المتاريس وتكريس التفاهم ومكافحة الفساد".