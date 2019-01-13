بالصور - ممثلة الشعب اللبناني بايعت المنتخب السعودي في مباراة الأمس

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ارتدت النائب في كتلة المستقبل رولا الطبش شال المنتخب السعودي خلال مباراة لبنان ومنتخب السعودية بالأمس.



وأظهرت صور متداولة للطبش، إلى جانب عدد من الحاضرين وهم يرتدون شارات المنتخب السعودي لكرة القدم.



كما لفت إلباس النائب الطبش ابنها شال المنتخب السعودي فيما بدا أنه تربية وطنية صحيحة.



هذا ولم يتبيّن ردة فعل الطبش عند تسجيل الهدفين السعوديين في المرمى اللبناني، وما إذا كانت قد احتفلت مع ابنها أم تظاهرت بذلك.



يُذكر أن الطبش هي عضو كتلة المستقبل ذات مسمّى " لبنان أولاً"، والتي يرأسها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، والذي اختطفه مسؤولون رفيعو المستوى من المملكة السعودية في تشرين الثاني 2017.