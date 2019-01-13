بعد الاستقرار... تحضروا لمنخفضين جديدين

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يؤثر الطقس المستقر على لبنان اليوم لغاية الظهر، ليبدأ لاحقا منخفضان، الاول بعد ظهر اليوم حيث يتحول الطقس الى غير مستقر ممطر بغزارة مع تشكل السيول وثلوج على الجبال، أما المنخفض الثاني قد يتحول تدريجياً الى مثلج (قصير الفترة) بين بعد ظهر الأربعاء وصباح الخميس مع تسرب حوض شديد البرودة من شرق اوروبا عبر البحر الأسود، اضافة الى وجود طقس عاصف ورياح قوية جداً بين الثلاثاء والاربعاء.



طقس اليوم والايام المقبلة:



_الأحد: يتحول الطقس الى غير مستقر بعد الظهر مع رياح ناشطة ٧٠كم/س وتتساقط امطار رعدية غزيرة وتتشكل السيول فيما تتساقط الثلوج على ١٣٠٠م - ١٤٠٠م وتكون كثيفة فوق الـ ١٦٠٠م.



_الإثنين: يستمر الطقس غير مستقر مع امطار رعدية متفرقة ورياح ناشطة احياناً فيما تتساقط الثلوج على ١٤٠٠م - ١٥٠٠م.



_الثلاثاء: يبدأ المنخفض الثاني مع انكفاء المنخفض الاول، وتنحسر الأمطار خلال النهار لتعود ليلاً مع ثلوج على ١٤٠٠م فيما تنشط الرياح نهاراً وتشتد جداً بعد الظهر وخلال الليل.