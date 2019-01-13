الصراف: نشدد اهمية بناء ساتر عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر تلافيا للفيضانات في المستقبل

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جال وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال يعقوب رياض الصرّاف على القرى والبلدات السهلية عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير، في حضور النائب مصطفى علي حسين متفقدا الاضرار، مستطلعا اوضاع الاهالي ومستمعا الى معاناتهم والمأساة التي يعيشونها لا سيما بعد فيضان مجرى النهر الكبير الجنوبي واقتحام مياهه المنازل والممتلكات وتخريب الاراضي.

وشدد خلال جولته، على "اهمية بناء ساتر عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر تلافيا للفيضانات في المستقبل، ووضع خطة فعالة في وجه اي ازمات مشابهة"، مؤكدا "تضامنه مع معاناة أهلنا في عكار".

واعلن انه والنائب حسين سيتابعان مع الجهات المختصة استكمال الخطوات اللازمة في هذا الاطار.

وكان الصراف زار متروبوليت عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المطران باسيليوس منصور في دار المطرانية في بلدة الشيخ طابا، وكان بحث في شؤون منطقة عكار وحاجات أبنائها كما تم التشاور في الاوضاع في لبنان والمنطقة.