بالصورة... فنان لبناني في ضيافة السفير السعودي لحضور مباراة بين البلدين

نشر نجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، وليد الحلاني، صورة مشتركة له ولوالده الفنان مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على صفحته الرئيسية على "تويتر".

وقال الحلاني معلقا على الصورة المشتركة " مع سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري خلال متابعة مباراة لبنان والسعودية".

وكانت السفارة السعودية قد أقامت يوم أمس السبت أمسية رياضية في بيروت بمناسبة بطولة كأس أسيا 2019 المقامة في الإمارات وحضرها العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على نظيره اللبناني بنتيجة 2-0 ومعه تأهلت إلى الدور السادس عشر.

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