وزير الاقتصاد بترأس اجتماعاً تحضيرياً في وزارة الاقتصاد للقمة الاقتصادية

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يترأس وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري اجتماعاً تحضيرياً للقمّة العربيّة التنمويّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي ستعقد في بيروت، نهار الاثنين ١٤ كانون الثاني عند الساعة الرابعة بعد الظهر في وزارة الاقتصاد بحضور المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس ومستشار رئيس الجمهورية فادي عسلي ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ومدير عام وزارة المالية ألان بيفاني والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين والمستشار في وزارة الخارجية السفير اسامة خشاب ومدير فرع الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير علي المولى والأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلّي ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية هازار كركلا.