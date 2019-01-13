دمشق: إسرائيل تعتدي بغطاء سياسي وعسكري وإعلامي أميركي

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أعلن الجيش السوري أن قواته للدفاع الجوي تصدت، ليلة الجمعة إلى السبت، لهجوم نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة العاصمة دمشق.

وأوضح مصدر عسكري في حديث لوكالة "سانا" السورية الرسمية: "في تمام الساعة 23:15 قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه إصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية".

وشدد المصدر على أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ، مبينا أنه "اقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي".

فيما ذكر مراسل "سانا" في المنطقة أنه "تمت مشاهدة أكثر من ثمانية أهداف معادية تنفجر بالسماء" فوق دمشق.

من جانبه، أكد مصدر رسمي في وزارة النقل السورية أن حركة الملاحة في مطار دمشق الدولي اعتيادية ولم تتعرض لأي تأثير جراء الغارات.

ونشرت قناة "الإخبارية" أشرطة فيديو قالت إنها تظهر عملية تصدي قوات الدفاع الجوي "للعدوان" على محيط المدينة.

من جانبهم، قال ناشطون سوريون إن الانفجارات طالت محيط منطقة الكسوة بالتزامن مع سماع دوي انفجارين آخرين في سماء اللاذقية.

وأشار الناشطون إلى أن هذا الاعتداء على الأراضي السورية يأتي بالتزامن مع رصد تحليق الطيران الإسرائيلي فوق الجنوب اللبناني.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه التطورات من قبل الطرف الإسرائيلي.