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الجامعة العربية: قمة بيروت في موعدها.. ولن تناقش قضايا سياسية

13
JANUARY
2019
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قال مسؤولان بارزان ب‍الجامعة العربية امس ان القمة التنموية والاجتماعية الاقتصادية ستعقد في العاصمة اللبنانية بيروت في موعدها الشهر الجاري، ولم تدع إليها دمشق، ولن تناقش قضايا سياسية أو عودة سورية لمقعدها.

 

وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط في مقابلة متلفزة امس، ان الاستعدادات تجرى على قدم وساق لعقد القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت.

 

وأوضح أن القمة تعقد لأول مرة منذ 6 سنوات، منذ انعقاد أخرى مماثلة في الرياض، مرجعا ذلك إلى الظروف التي تمر بها المنطقة. وأكد عفيفي أن القمة ستناقش موضوعات ذات صبغة اقتصادية وتنموية واجتماعية ولن تناقش موضوعات سياسية على غرار القمة العربية المقررة انعقادها في مارس المقبل.

 

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي في تصريحات أوردتها وكالة «سبوتنيك» الروسية، ان القمة ستعقد في موعدها، مضيفا «الجامعة ليست لديها خطط لمناقشة دعوة سورية إلى قمة تونس، خلال القمة الاقتصادية في لبنان، والتي لم تدع إليها دمشق أيضا».

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